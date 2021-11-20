شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تطلق برنامج تمكين النقل بطائرات بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار".



ويهدف البرنامج لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية لتعزيز مكانة وتنافسية الإمارة عالمياً كمركز ريادي في استخدام أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في القطاعات الحيوية.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن إطلاق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة تمكن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها وتطبيقها على النحو الأمثل.

وقال: "نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية جديدة وترسيخ ريادة دبي والإمارات في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات المستقبلية".

وأضاف: "مشاريعنا تضع الارتقاء بجودة حياة الناس في صميم أولوياتها، وسنواصل تطوير وتنفيذ الأفكار المبدعة على أرض الواقع.. لدينا البيئة الابتكارية والبنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستخدام الطائرات بدون طيار، ولدينا المختبرات والقدرات والمواهب لتوظيف تطبيقاتها وابتكاراتها المستقبلية".

وأكد الشيخ حمدان بن محمد، أن إمارة دبي كانت سبَّاقة في استشراف الدور المستقبلي المهم للطائرات بدون طيار، في وقت مبكر، مضيفاً: "أدركنا أهمية الدور المستقبلي للطائرات بدون طيار مبكراً، واستقطبنا آلاف الشركات والمبتكرين في هذا المجال من 165 دولة من خلال جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان التي أطلقناها في 2014.. والتي كانت بداية رحلتنا في هذا القطاع التكنولوجي الواعد، تجسيداً لإيماننا بأهمية التوظيف الإيجابي لتكنولوجيا المستقبل".

وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني، وواحة دبي للسيليكون، وهيئة الطرق والمواصلات، ومستشفى فقيه الجامعي، وماجد الفطيم، والإمارات للشحن الجوي، لتفعيل مخرجات "برنامج دبي لخدمات النقل بطائرات بدون طيار"، وذلك ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 الذي اختتم أعماله في 18 نوفمبر.

وشهد توقيع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى دعم المبتكرين والشركات الابتكارية والقطاعين الخاص والحكومي لتفعيل الأنشطة الاقتصادية القائمة على نقل البضائع والركاب في دبي باستخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات عدة، مثل الصحة والأمن والشحن والغذاء، باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وذلك لتعزيز مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل التقليدية، وتسهيل انسيابية الحركة والنقل العام ونقل المواد والبضائع في دبي، التي تواصل تحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل المدن الذكية في العالم.

ويسهم البرنامج باستقطاب المواهب والاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع تطبيقات الطائرات بدون طيار، إضافة إلى توفير وظائف جديدة وفرص اقتصادية واعدة ترتكز على الاستخدامات المتنوعة التي ستطورها المشاريع المشاركة في البرنامج.

منطقة اختبارات

وسيتم تخصيص منطقة اختبارات نموذجية في منطقة واحة دبي للسيليكون تمكن المبتكرين من دولة الإمارات والعالم من تطوير واختبار الحلول الجديدة في قطاع النقل الجوي باستخدام الطائرات من دون طيار وتوظيفها لإنجاز خدمات فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية بما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في مجالات التطوير والبحث التكنولوجي.

ويشكل إطلاق "برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار" محطة مهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام والشحن في دبي، والتي تعتبر من الأفضل في العالم في هذا المجال، وتشكل عاملاً مهماً في نمو كافة القطاعات الاقتصادية.

كما سيتم التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية والتعاون مع شركاء البرنامج لتوفير كافة الأدوات والإمكانات اللازمة لاستخدام الحلول المبتكرة التي سيتم العمل على اختبارها وتطويرها ضمن البرنامج.

وسيتم توفير الدعم للجهات المشاركة في البرنامج من خلال توفير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل عمليات التجربة والاختبار والتطوير والتطبيق في دبي بالتعاون مع مختلف الجهات التشريعية في دبي لتنظيم الجوانب القانونية الخاصة باستخدام الطائرات بدون طيار وتجربة حلولها وتقنياتها الجديدة في مجال النقل العام ونقل البضائع.

وأوضح أن المخطط سيتضمن تعزيز مفهوم نشاط النقل العام في الإمارة وبناء أنظمة نقل متعددة النماذج لتعزيز مفهوم التكامل بين المركبات الجوية ووسائل النقل العام الأرضية المختلفة.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، يجسد دور مؤسسة دبي للمستقبل في تعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في استكشاف فرص مستقبلية، وتطوير قطاع الأعمال بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي وطني يقوم على المعرفة والابتكار لتحسين حياة الناس.

وأشار مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أن إطلاق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار يدعم تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.