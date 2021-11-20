" أيمن الصفدي" يطالب بحل عربي لأزمة الشعب السوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، العرب بالتوصل لحل لمعالجة أزمة الشعب السوري الذي عانى كثيرا.



جاء ذلك خلال كلمة الصفدي، السبت، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وقال وزير الخارجية الأردني: "علينا تحديد مصادر التهديد التي نتعامل معها وسبل مواجهتها.. وأن نكون أكثر انخراطا للتوصل لحل أزمات امتدت لفترات طويلة في منطقتنا".

وأضاف: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد للقضية الفلسطينية، وهو ليس شعارا بل حقيقة".

وتابع: "منطقتنا لا تحتمل مزيدا من التوترات، والعلاقات العربية الإيرانية تحتاج إلى إعادة نظر".

ولفت إلى أن المنطقة تحملت أكثر من نصيبها في التحديات "ويمكننا فعل الكثير معا لضمان فرص أفضل لشعوبنا".