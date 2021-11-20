عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه في بنغازي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر المفوضية العليا للاقتراع في بنغازي.



وبترشح عقيلة صالح للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يصبح المرشح الرابع والعشرين بأول اقتراع رئاسي في تاريخ ليبيا.

والجمعة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23 شخصا، مشيرة إلى أن مقار المفوضية تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أنه "حتى الخميس، استقبل مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كلا من المرشحين عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق، وعبدالسلام يونس رحيل أستاذ القانون العام، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، ومحمد خالد الغويل الخبير الاقتصادي وكيل وزارة التخطيط سابقًا".