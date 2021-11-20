وزير الخارجية البحريني يؤكد أنه يجب ردع المنظمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن المنطقة تواجه تحديات تشمل المليشيات، مضيفا "المنظمات الإرهابية يجب ردعها".



جاء ذلك خلال كلمة الزياني، السبت، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وقال الزياني "الدبلوماسية لها دور كبير في الردع الفعال، والتواصل مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى حلول مرضية".

وتابع "نقترح في حقبة ما بعد الكورونا أن نخلق دبلوماسية جديدة تمكننا من تسخير تحليل البيانات لصالحنا".

ومضى قائلا "بتحقيق الردع يمكننا الوصول إلى شرق أوسط مزدهر وآمن تربح فيه كل الأطراف".

وتستضيف البحرين في الفترة بين ١٩ و٢١ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدورة الـ١٧ من "حوار المنامة" بمشاركة ٣٠٠ من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من ٥٠ دولة.