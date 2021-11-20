أبرز ما قاله وزير الدفاع الماليزي في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين دول آسيا والخليج العربي من أجل مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك خلال كلمة حسين، السبت، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وقال وزير الدفاع الماليزي في كلمته: "علينا التعاون والعمل معا لكي نشهد حقبة جديدة بعد جائحة كورونا".

وتابع: "ما تشهده منطقة الخليج من تطورات وتداعيات يؤثر علينا وعلى آسيا بأكملها".

وأضاف: "الأوضاع في أفغانستان تدفع إلى هيمنة المليشيات في جنوب شرقي القارة".

ومضى قائلا: "ما تشهده أفغانستان يثير القلق حول إمكانية أن تصبح القارة ملاذا آمنا للإرهاب ونسعى لتقويض ذلك".

وقال الوزير الماليزي: "علينا التعاون والعمل على مكافحة التطرف والإرهاب".

وتابع: "علينا الاستثمار في الشباب لضمان تحلى جيل قادم بالقادة الملائمين للتحديات المستقبلية".

واستطرد قائلا "نتشارك مصير واحد وعلينا الحرص في الخليج وآسيا على عدم الانزلاق إلى طرق متباينة".

كما قال أيضا "إقامة علاقات مع إسرائيل حق سيادي للدول العربية التي قررت استخدامه".

وتستضيف البحرين في الفترة بين ١٩ و٢١ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدورة الـ١٧ من "حوار المنامة" بمشاركة ٣٠٠ من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من ٥٠ دولة.