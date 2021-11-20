شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس نادى المصرى القاهرى، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد ميلاده .

وتابع فى بيان للحزب وبرقية تهئنة، للرئيس قائلا: "أننا فى حزب إرادة جيل باسم جميع قيادات وأعضاء الحزب نتقدم بخالص التهئنة بعيد ميلادكم ومصرنا الغالية حقا وصدقا كما أعلنت سيادتكم انها أم الدنيا وقد الدنيا ".

كما هنأ النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين عام حزب إرادة جيل، الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا:"شباب مصر وأنا أحدهم نشعر بالفخر والاعتزاز بعيد ميلاد سيادتكم وندعو الله أن يحفظك لمصر وشعبها لمواصلة مسيرة إنجازاتكم غير المسبوقة وكل سنة وأانت طيب وبخير ياسيادة الرئيس" .