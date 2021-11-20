رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم السبت، انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، رغم سوء الأحوال الجوية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت موجة من الطقس السيئ واصلت ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة المكنسة.