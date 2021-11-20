تداول 919 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر، تداول 919 طن بضائع عامة ومتنوعة و152 شاحنة، ولم تتأثر الموانئ في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر بموجة الطقس السيئ.

وأوضح بيان صحفي لهيئة لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت 463 طن بضائع عامة و 24 شاحنة، فيما شملت حركة الواردات 456 طن بضائع عامة و83 شاحنة و 14 سيارة وتراكي 8 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 83 شاحنة و 14 سيارة ملاكي، بينما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وغادرت السفينة عمان متجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

كما استقبل الميناء 45 شاحنة بحمولة 356 طن و 100 طن ترانزيت متجهة إلى ليبيا، وجرى تصدير 24 شاحنة بحمولة 463 طنًا.