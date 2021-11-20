إيران تواصل قرصنتها.. وتعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 9:46 صباحًا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، باحتجاز البحرية الإيرانية، اليوم السبت، لسفينة أجنبية في الخليج تهرب السولار.

وذكرت وكالة “مهر” أن قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة “ذو الفقار 412” في بارسيان قوله: “بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم”.

وأضاف: “بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك”.

يذكر أن إيران أفرجت الأربعاء الماضي عن ناقلة النفط الفيتنامية “سوتيس” بعد سرقة حمولتها، مشيرة إلى أنها حاليا تتجه صوب بحر عُمان.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه تم الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية، وهي تتجه حالياً صوب بحر عُمان.

وكانت شركة “تانكرز تراكرز” لتتبع الناقلات النفطية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الإيرانية نقلت شحنة ناقلة فيتنامية إلى “ناقلة ريما” المملوكة لشركة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت الناقلة الفيتنامية “سوتيس” 700 ألف برميل من النفط من ناقلة “عمان برايد” في ميناء صحار العماني في يونيو/حزيران من هذا العام، بحسب تانكرز.