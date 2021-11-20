وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بمواجهة إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2021 9:37 صباحًا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران”، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج، أشار أوستن إلى أن “التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد”.

ووصل أوستن، إلى مملكة البحرين، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل كذلك الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن أوستن،الجمعة، وصوله إلى مملكة البحرين، من خلال تغريدة نشرها في موقع “تويتر” وكتب فيها: وصلت لتوي إلى البحرين، حيث أتطلع إلى التحدث في حوار المنامة والاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة في الشرق الأوسط.

وكان مراسل وكالة “رويترز” في البنتاغون أشار في تغريدة على “تويتر” بوقت سابق، إلى أن الجولة ستشمل البحرين والإمارات.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.