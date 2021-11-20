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256 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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الدمام - شريف احمد - ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 256 مليونا و725 ألفا و697 حالة. وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و140 ألفا و914 حالة. وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و660 ألفا و379 حالة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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