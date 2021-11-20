قطة بأربع آذان تحقّق نجومية على وسائل التواصل (صور)

وُلدت القطة ميداس بأربعة آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، إلا أنّ هذا لم يمنعها من أن تصبح نجمة على الإنترنت يتابعها أكثر من 73000 شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ولدت القطة الصغيرة في أحد الأفنية الخلفية بأنقرة مع خمسة أشقاء وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس القطة التركية البالغة من العمر أربعة أشهر من النظرة الأولى ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقاً من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

وقالت دوسيميتشي، التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة (جولدن ريتريفر)، "لم نفكر قط في شراء قطة. كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع، وقد رغبنا في تبنيها".

اشتُق اسمها من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو.

بالرغم من أن شكل ميداس يبدو غريباً، إلا أن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريسات نوري أصلان.

ما يميز ميداس هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.