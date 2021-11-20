نيمار يعود لباريس أسرع من المتوقع

زف البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، نبأ سارًا للمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خلال الجلسة التدريبية للفريق الباريسي، صباح اليوم الجمعة.



وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن نيمار انتظم في المران الجماعي، استعدادا لمواجهة نانت، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.



وأزال اللاعب البرازيلي بذلك الشكوك حول قوة إصابته العضلية التي تسببت في غيابه عن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت تقارير صحفية تكهنت بأن نيمار لن يكون جاهزا لمباراتي نانت ثم مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى تواجد 22 لاعبا في المران الجماعي للفريق الباريسي، وهم الحراس الـ3 ريكو، فرانكي ولافاليه إضافة إلى بيرنات، هيريرا، إيكاردي، دي ماريا، حكيمي، إيبيمبي، دانيلو، إدريسا، ديالو، فيراتي، باريديس، كيمبيمبي، ميسي، مبابي، راموس، فينالدوم، كيرير، نونو مينديز ونيمار.



بينما أدى المدافع البرازيلي، ماركينيوس، تدريبات منفردة على هامش المران، فيما غاب عن المران الجماعي الحراس الـ3 دوناروما وكيلور نافاس ولوتيليه، إضافة إلى رافينيا، كورزاوا، داجبا، ودراكسلر.