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تنويه هام من لجنة الحكام في الدوري العراقي – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-20 | 09:40

تنويه هام من لجنة الحكام في الدوري العراقي – عاجل

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أصدرت لجنة الحكام في الدوري العراقي ، اليوم السبت، تنويها هاما بشأن حكام مباراة زاخو واربيل.
وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنةُ الحكام في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تغييرَ الحكمين (مهند قاسم وواثق مدلل) من قيادة مباراة زاخو وأربيل في الجولة العاشرة من الدوريّ الممتاز لظرف طارئ".

وأضاف البيان، إن "البدلاء هما (واثق محمد وميثم خماط) لتواجدهما في أربيل ضمن الطواقم التحكيميّة لقيادة مباريات بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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