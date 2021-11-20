انت الان تتابع خبر صولة جديدة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط الاف الحبوب في هذه المحافظة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على ستة متهمين بحوزتهم 3 كغم من مادة الكريستال وستة الاف حبة مخدرة في محافظة بابل.