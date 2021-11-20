انت الان تتابع خبر صولة جديدة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط الاف الحبوب في هذه المحافظة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على ستة متهمين بحوزتهم 3 كغم من مادة الكريستال وستة الاف حبة مخدرة في محافظة بابل.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات بابل، القت القبض على ( 6 ) متهمين وبحوزتهم 3 كيلوا من مادة الكريستال المخدرة و( 6000) حبة مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واسلحة نارية".
وأضاف، إنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".
وأضاف، إنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".