طبيب البيت الأبيض يكشف حالة بايدن الصحيّة.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحّي مفصّل نُشر أمس الجمعة أنّ جو بايدن بـ "صحّة جيّدة" و"يتمتّع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبّي روتيني.



وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أنّ الرئيس الأمريكي، الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر اليوم السبت، يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.

وكتب أنّ "الرئيس لا يزال رجلاً بصحّة جيّدة وقويًا"، مؤكّدًا أنّه "يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة.