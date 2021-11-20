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انطلاق عملية أمنية شرق الأنبار لملاحقة فلول داعش بالعراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

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أعلنت قيادة عمليات شرق الانبار في قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة وملاحقة فلول داعش.

 

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) أن قيادة عمليات شرق الأنبار متمثلة باللوائين الثاني والسابع في هيئة الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة.

 

وأشار البيان إلى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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