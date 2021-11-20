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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق عملية أمنية شرق الأنبار لملاحقة فلول داعش بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت قيادة عمليات شرق الانبار في قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة وملاحقة فلول داعش.
وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) أن قيادة عمليات شرق الأنبار متمثلة باللوائين الثاني والسابع في هيئة الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة.
وأشار البيان إلى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل"