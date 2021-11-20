انطلاق عملية أمنية شرق الأنبار لملاحقة فلول داعش بالعراق

وأشار البيان إلى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل"

أعلنت قيادة عمليات شرق الانبار في قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة وملاحقة فلول داعش.

محمد يوسف

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