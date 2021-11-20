من 3-17 عاماً.. هونج كونج تتيح لقاح "سينوفاك" للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت هونج كونج على خفض سن تلقي لقاح سينوفاك الصيني إلى 3 أعوام بدلاً من 18 عاماً، مع سعيها لتوسيع نطاق حملة لتحفيز السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة على التطعيم.



وقالت صوفيا تشان، وزيرة الصحة في حكومة هونج كونج في بيان، السبت: "الأولوية ستكون للمراهقين بين 12 و17 عاماً لتلقي لقاح كورونا فاك مع هدف توسع النطاق ليشمل الأطفال الأصغر سناً في مرحلة لاحقة".

وأضاف البيان أن لجنة استشارية بشأن لقاحات كوفيد-19 في حكومة المدينة أوصت في وقت سابق بموافقة الوزارة على حد السن الجديد لتلقي اللقاح.

وفي بيان منفصل، الجمعة، قالت الحكومة إنها اشترت مليون جرعة إضافية من لقاح "بيونتك" بهدف منح السكان جرعة ثالثة.

ولا تزال هونج كونج تطبق قواعد سفر صارمة لمنع أي تفشي جديد للمرض بخلاف الاتجاه العام العالمي برفع القيود والتعايش مع فيروس كورونا.