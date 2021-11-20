شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر اللائحة.. يحظر استغلال الظروف الإجتماعية لضحايا "الاتجار بالبشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 استغلال الظروف الاجتماعية للضحايا.

وعرفت اللائحة " مراکز ضحايا الاتجار بالبشر " بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المادة التاسعة، بأن يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظـروف الاجتماعية الصعبة للضحايا في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الـصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية أو وسائل التواصـل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .