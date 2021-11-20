شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الجمالية يهنئون الرئيس السيسي بعيد ميلاده: "حقق لنا الأمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويبدأ عام جديد من الإنجازات والمضى قدما فى بناء الجمهورية الجديدة، وبهذه المناسبة حرص عدد كبير من أهالى الجمالية على توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ميلاده، معبرين عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم وإشعارهم بالأمن والأمان.

ورصد تقرير مصور تهنئة أهالى الجمالية للرئيس السيسى، وجاءت تهنئة الأهالى كالأتى:" كل سنة وأنت طيب ياريس وتشوف مصر أحسن بلد فى الدنيا، خلى الشعب المصرى كله فى أمان، كل سنة وحضرته طيب يا ريس وتظل أب لينا كلنا، كل سنة وأنت طيب ياريسنا".