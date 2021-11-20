شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "الفاو" يشيد بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في بناء الكوادر الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عبد الحكيم رجب الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمنظمة لتنمية قدرات القيادات بالمؤسسات الحكومية الإقليمية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.

تناول اللقاء سبل إعداد حقائب تدريبية في المجالات المذكورة؛ وأشاد الوفد بدور الأكاديمية في بناء وتنمية قدرات الكوادر الإفريقية من خلال البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية.