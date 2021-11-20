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شباب البرنامج الرئاسى يهنئون الرئيس السيسى بعيد ميلاده

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القاهرة - سامية سيد - تقدم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده .

كما تقدم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بأسمى آيات الشكر للرئيس السيسى لدعمه المستمر و انحيازه الدائم للشباب، حيث أطلق العديد من المبادرات الشبابية و التي كان أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2016 ليكون بمثابة منصة لإطلاق ودعم إبداعات الشباب القيادي في كل قطاعات الدولة المصرية للوصول معاً لحلم الجمهورية الجديدة.

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MO Nasa

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