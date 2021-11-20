مدرب عراقي يطرح تساؤلات حول إبعاد أحمد إبراهيم من قائمة كأس العرب

أبدى نديم كريم لاعب المنتخب العراقي السابق، والمدرب الكروي الحالي، تأييده لسياسة التغيير في قائمة المنتخب الوطني، قبل المشاركة في كأس العرب 2021، والتي ستنطلق نهاية الشهر الحالي وحتى الـ18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال كريم في تصريح تابعته الخليج 365، "المنتخب الوطني يحتاج للتغيير والإحلال، ولكن بشرط التغيير التدريجي، دون أن يؤثر ذلك في وضع الفريق، وهذا أرى أنه شيء جيد،... ولكني بصراحة أتحفّظ على إبعاد أحمد إبراهيم في هذا التوقيت تحديداً، فهل سياسة الاتحاد الجديدة هي تشكيل منتخب جديد، من غير وجود عناصر مخضرمة؟".

ويرى لاعب المنتخبات العراقية السابق أن الاستغناء عن علاء عبد الزهرة وعلي عدنان ومصطفى ناظم، لن يؤثر في مشوار المنتخب الوطني، لوجود البدلاء في هذه المراكز، مطالباً اتحاد الكرة بتقديم الشكر والتقدير للأسماء الـ4، نظراً للجهود الكبيرة التي قدّموها للكرة العراقية على مدار السنوات الماضية.