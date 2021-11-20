بعد محاولتها تهريب النفط.. الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية جنوبي إيران

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن "الفرقة البحرية 412 ذو الفقار في الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة أجنبية في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان جنوبي إيران".واضاف أن "السفينة تم توقيفها بعد عملية رصد استخبارية دقيقة وكانت تحمل نفطا مهربا".وتابع التلفزيون الإيراني أنه "تمت مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب، ويتم التحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة الأجنبية بعد احتجازها".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق، عن الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس" المحتجزة منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إفراغ حمولتها.

أعلن الحرس الثوري، في بيان له، أنه "تم الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس" المحتجزة منذ 24 الشهر الماضي"، مؤكدا أن "الإفراج تم بحكم قضائي أصدرته السلطات القضائية بعد إفراغ حمولتها".

