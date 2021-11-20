التعليم تعلن تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي.