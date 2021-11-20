التعليم تعلن تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي.
وذكر بيان لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "الوزارة قررت تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 وللدورين الأول والثاني (القناة العامة-قناة ذوي الشهداء) الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية".