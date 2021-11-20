لويد أوستن: يمكننا فعل الكثير لتعزيز الأمن بالشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت، إن الولايات المتحدة يكمنها أن تفعل الكثير من أجل تعزيز الأمن في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

الوزير الأمريكي قال في كلمته أمام المؤتمر، "العالم الآن أصبح أكثر قربا وتعاونا بفضل التكنولوجيا والتجارة المتبادلة".

وتابع "مرتبطون بكل دول العالم، ولا يوجد دولة لا تؤثر بنا بتحدياتها".

وأضاف "استثمرنا كثيرا في الشرق الأوسط، وشاركنا بقواتنا في حروب داخله".

ومضى قائلا "ساعدنا في إجلاء 124 ألف لاجئ من أفغانستان بمشاركة حلفائنا"، إبان أزمة سيطرة طالبان على العاصمة كابول منتصف أغسطس/آب الماضي.

الوزير الأمريكي قال أيضا "إحدى مهامي الأساسية هي تعميق العلاقات مع الشرق الأوسط".

وتابع "الدبلوماسية هي خيار إدارة "الرئيس جو" بايدن الأول في السياسة الخارجية".

وأمس الجمعة، وصل أوستن البحرين في زيارة رسمية، إذ على حسابه بموقع "تويتر"، "وصلت لتوي إلى البحرين، حيث أتطلع إلى التحدث في حوار المنامة والاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة في الشرق الأوسط".

وتستضيف البحرين في الفترة بين ١٩ و٢١ نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، الدورة الـ١٧ من "حوار المنامة" بمشاركة ٣٠٠ من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من ٥٠ دولة.