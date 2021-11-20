أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع حصيلة الإصابات حول العالم إلى 256 مليوناً و965 ألفاً و984 مصاباً، حتى صباح السبت.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و155 ألفاً و607 حالات، فيما تعافى 231 مليوناً و995 ألفا و277 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقارنة مع 24 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 3 من الإصابات الجديدة انتقلت محلياً مقارنة مع ثمان في اليوم السابق.

وسجلت الصين 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقارنة مع 26 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وحتى الجمعة، سجل بر الصين الرئيسي 98450 حالة إصابة مؤكدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و312215 حالة بعد تسجيل 63924 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98987 بعد تسجيل 248 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة جديدة، الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و858831 وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292145.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إن البلاد سجلت 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

سجلت مصر 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الاصابات المسجلة لديها بلغت 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.