بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون - عاجل

وذكر المصرف في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "فروع المصرف مستمرة في ترويج معاملات منح قروض ٥٠ مليون للبناء والترميم".

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين، عن اطلاقه قروض بقيمة ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل، وبضمانة الماستر كارد".

