انطلاق عملية امنية لملاحقة داعش شرق الانبار - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات شرق الانبار متمثلة باللوائين الثاني والسابع في هيئة الحشد الشعبي، انطلقت بعملية أمنية لتفتيش مناطق شرق المحافظة".

وأضاف البيان، إن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على تحركاته وتأمين المنطقة بشكل كامل، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

