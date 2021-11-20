بالأرقام.. نتائج انتخابات النادي الأوليمبي وتشكيل مجلس الإدارة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية، اليوم السبت، فوز ناصر الشاذلي بطل السباحة الدولي بمنصب رئيس النادي، للدورة الانتخابية (2021-2025).

وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي الأوليمبي للدورة الانتخابية (2021-2025)، ناصر الشاذلي، رئيسا بعدد 6706 صوت، ماجدة الهلباوي، نائب الرئيس بنتيجة 4600 صوت، حسن مفيد، أمين الصندوق، مسجلا 6225 صوت.

وحسم مقاعد العضوية فوق السن، كل من وائل إيراير، بعدد 5607 صوت، عاصم زغلول، مسجلا 5453 صوت، إيهاب الكأس، 4286 صوتا، أحمد سعيد قطب، 4130 صوت، هشام حمدي، 3748 صوت.

وفاز بمقعدي عضوية المجلس تحت السن، أحمد أبو زهرة، بنتيجة 6122 صوت، ومحمد عصام 3630 صوت.

وبلغ عدد الحضور 13 ألف و183 ناخبا من إجمالي من لهم حق التصويت البالغ عددهم 30 ألف 913 عضوا، فيما جرى الاقتراع في 35 لجنة فرعية بالنادي تحت إشراف قضائي كامل.