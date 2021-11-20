بالصور.. أمطار رعدية تضرب كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، ورعدية، مصاحبة برياح شديدة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة بحسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

وقرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه بتشكيل غرف عمليات فرعية بمراكز المدن، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية، والمدارس، ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.