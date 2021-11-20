بالأسماء والأرقام.. ننشر نتائج انتخابات نادي مطوبس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المستشار علي داود، رئيس النيابة الإدارية، الجمعة، نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي، والتي أجريت داخل النادي لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 أعوام مقبلة.

وأسفرت النتائج عن فوز أشرف محمدي فليفل، بمقعد رئيس مجلس الإدارة، وحصل على 499 صوتًا، وحامد حسن فليفل، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وحصل على 558 صوتًا، وطارق خيري بلال، بمقعد أمين الصندوق، وحصل على 427 صوتًا.

وعلى المقاعد الخمسة للعضوية فوق السن فاز بها كل من محمد عبدالفتاح أبوخشبة، وحصل على 655 صوتًا، وأحمد حسني نافع، وحصل على 609 أصوات، ومجدي محمد قدرة، وحصل على 544 صوتًا، ونعمان محمود زعيتر، وحصل على 523 صوتًا، ومحمود سعد سرور، وحصل على 454 صوتًا، وعلى مقعدي العضوية تحت السن فاز بهما وسام لطفى سعد، وحصل على 660 صوتًا، وإسلام السيد النجار، وحصل على 592 صوتًا.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت بلغ 1165 صوتًا، وبلغ عدد الحضور 1056 صوتًا، والأصوات الصحيحة 977 صوتًا، والباطلة 79 صوتًا.