محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة انطلاق مهرجان الإضاءة السنوية بسوهو سكوير بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور- (أ ش أ):

أطلق خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور سفراء الدومينيكان وناميبيا وكتاب وإعلاميين ورجال أعمال وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم الذي استمتعوا بالإضاءات المبهرة والألعاب النارية والعروض الفنية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذا العام هو التاسع على التوالي لإطلاق مهرجان الإضاءة السنوي وسط فرحة وسعادة جميع الوفود الذين يحرصون على حضوره كل عام.

كما افتتح المحافظ على هامش الاحتفالية السنوية للإضاءة سوهو مول الذي يعرض جميع المنتجات المصرية تحت شعار "صنع في مصر".​