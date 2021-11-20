عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحث روسيا على تخفيف حدة التوتر مع أوكرانيا

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

دعت واشنطن، موسكو، الجمعة، إلى خفض حدة التوتر مع أوكرانيا، معبرة عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية الروسية.



وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن عبرت بشكل مباشر عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية لموسكو.

وأضافت ساكي، في تصريحات صحفية: "نواصل أيضا إبداء قلقنا إزاء الأنشطة العسكرية الروسية واللغة الخشنة تجاه أوكرانيا، وندعو موسكو لخفض حدة التوتر".

ومن جانبه، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته للغرب.

وقال بوتين، الخميس، إن الغرب يتعامل مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز خطوطها الحمراء باستخفاف.

وأكد الكرملين أن هذه التصريحات كانت ردا على الأعمال الاستفزازية من جانب حلف شمال الأطلسي بما في ذلك تسليح أوكرانيا.

وتعارض أوكرانيا النشاط العسكري الروسي المتزايد قرب حدودها المشتركة مع روسيا التي تمتد لمسافة 1944 كيلومترا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، إن "روسيا لديها ما يقرب من 100 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده".

وأضاف"زيلينسكي"، قائلا: "لقد تبادلنا معلومات مع شركائنا الغربيين بشأن التحركات العسكرية الروسية على الحدود".