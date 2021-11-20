عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق ينفي تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، بالتزامن مع إعلان ميليشيات مسلحة فتح باب التطوع لمقاتلة تلك القوات.



وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح.

وأكد الخفاجي أن موعد خروج القوات القتالية في 31 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

وأضاف الخفاجي أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية، في مجالات التدريب، والتسليح، والمعلومات الاستخبارية، والأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ومن المقرر أن يبدأ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي، عقب جولات حوار عدة خاضها العراق مع الولايات المتحدة بشأن ذلك.

وجاء النفي العراقي بعد أن أعلنت ميليشيات ”كتائب سيد الشهداء“، يوم الجمعة، فتح باب التطوع في صفوفها، في خطوة قالت عنها إنها تحضير للمواجهة ”الحاسمة“ مع الأمريكان، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الأمين العام للكتائب أبو آلاء الولائي، في بيان، إنه مع اقتراب ساعة الحسم والمنازلة الكبرى، تعلن المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها، وتدعو أبناء شعبنا العراقي المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيرا للمواجهة الحاسمة والتاريخية مع الاحتلال الأمريكي في 31/ 12/ 2021 بعد الساعة 12 ليلاً.

ويأتي تلويح الفصائل المسلحة رغم التأكيد الحكومي ببدء انسحاب القوات القتالية من الأراضي العراقية، منذ أسابيع عدة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت الانسحاب، وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب إلى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأضاف رسول، في تصريح صحفي، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق جارٍ على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأمريكي.

وبحسب المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، فإن دور تلك القوات في العراق لن يتغير.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة جويل هاربر، في تصريح، إن دور التحالف الدولي في العراق لن يتغير، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة، والتمكين والمساعدة.