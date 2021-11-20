شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. إصابات بعد إطلاق الشرطة النار أثناء أعمال شغب بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الأشخاص عندما أطلقت الشرطة الهولندية النار أثناء أعمال شغب عنيفة في مدينة روتردام الساحلية ضد تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة في روتردام في وقت متأخر يوم الجمعة "هناك إصابات نتيجة للأعيرة النارية التي تم إطلاقها". ولم يتضح بعد عدد المصابين.

وتردد في وقت سابق أن عناصر الشرطة أطلقوا أعيرة تحذيرية، كما استخدموا مدافع المياه.

وخلال الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الأشخاص، وقعت حوادث حرق متعمدة في عدة أماكن وتم إطلاق ألعاب نارية وجرى رشق عناصر الشرطة ورجال الإطفاء بأشياء صلبة.

وبحسب ما أوردته محطة (إن أو إس) الإذاعية، اشتعلت النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل ولحقت أضرار بسيارات أخرى.