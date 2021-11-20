شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة روسية لخفض التوتر الأمني مع الأوروبيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف وزارة الخارجية ببدء التفاوض بغية إنشاء نظام ضمانات أمنية من شأنه خفض التوترات المتصاعدة في أوروبا.

وبحسب وكالة «نوفوستي» ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث للصحفيين الجمعة بكلام بوتين عن أن حلف الناتو «خدع موسكو» عندما تعهد بعدم الامتداد شرقا.

وتابع المتحدث: «هناك الآن سيناريو مشابه إلى حد كبير، ونرى امتداد البنى التحتية العسكرية الخاصة بالناتو شرقا والعملية السريعة جدا لتسليح أوكرانيا من قبل دول الناتو، وتصرفات الناتو الاستفزازية وغير ذلك».

وقال: إن روسيا تضطر، ردا على «تصرفات الناتو الاستفزازية في أوكرانيا والبحر الأسود»، إلى اتخاذ خطوات لحماية وضمان مصالحها وأمنها.

وقال: «يتمثل البديل في التفاوض على إنشاء نظام ضمانات أمنية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس وما أطلقه وما كلف به الدبلوماسية الروسية أمس الأول».

وأعرب بيسكوف عن قناعة موسكو بأن وضع مثل هذا النظام سيتيح تهدئة الوضع، و«يجعل الدول تشعر بالمزيد من الأمان».