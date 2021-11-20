شكرا لقرائتكم خبر عن «إخوان تونس» تنحني للعاصفة وتشيد بقرارات سعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مراقبون سياسيون تراجع جماعة الإخوان الإرهابية عن التصعيد ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها انحناء للعاصفة بعد انهيار شعبية حزب حركة النهضة الإخواني الذي أسسه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي.

وفاجأ الغنوشي أنصار الإخوان بتصريحات مغايرة عن موقفه السابق المتشدد، وقال: إن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو التي أقال فيها الحكومة وحمد البرلمان، جاءت في وقتها.

وأضاف الغنوشي في حوار مع وسائل إعلام تونسية مساء الخميس «إن تلك الإجراءات كانت مستجيبة ومعبرة عن إرادة شعبية صادقة متعطشة للتغيير وغاضبة من الحكومة والحزام السياسي الذي تمثل النهضة عموده الأساسي».

وأشار إلى أن ما وقع في 25 يوليو فتح قناة أوكسجين في أجواء مختنقة بالكوفيد، وفي ظل عجز حكومي عن العمل الإنقاذي الواجب.

وتمثل تصريحات الغنوشي صدمة لأنصاره إذ سبق ووصف إجراءات الرئيس سعيد بالانقلاب.

وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ«اليوم»: إخوان تونس فقدوا شعبيتهم ما جعلهم يفكرون في عدد من الخطط البديلة منه الاستكانة والانحناء للعاصفة ومحاولة إيهام الشعب التونسي بالاعتراف بالخطأ وتأييد قرارات الرئيس، أيضا استنساخ حزب جديد بنفس الفكر الإخواني يتغلغل داخل الحياة السياسية التونسية بعد انهيار النهضة لكن يجب الانتباه جيدا لخطورة مؤامرات الإخوان الذين يستعدون لإعادة الظهور بشكل مختلف لاستعادة مكانتهم وشعبيتهم.

من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء بقصر قرطاج أن يوم الثورة هو 17 ديسمبر وليس يوم 14 يناير الذي تم فيه إجهاض الثورة.

وقال الرئيس التونسي: 14 يناير تم لتبقى المنظومة قائمة وحتى يتواصل النهب وحتى تكون تونس ذات نظامين، مضيفا: يوم الثورة هو 17 من ديسمبر وربما يوم 24 من الشهر ذاته حينما قال التونسيون «الشعب يريد إسقاط النظام».

وأعلن قيس سعيّد، أنه يتم العمل على ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

وأضاف في كلمته، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج: «إنه سيتم وضع خطة لتنظيم استفتاء إلكتروني حول تعديل الدستور، على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي».