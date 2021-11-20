شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهدد ليتوانيا من عواقب فتح مكتب لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين أمس الجمعة: إنها على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية، وذلك عقب قرار ليتوانيا الأخير بالسماح لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها على أراضيها.

وتقع ليتوانيا على بحر البلطيق.

وتم افتتاح المكتب الجديد، الخميس، بعدما أعلن عن هذه الخطوة في يوليو الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «تتحمل ليتوانيا مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن هذا القرار».

يشار إلى أن تايوان جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، لكن بكين تقول «إنها تابعة لها»، وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا اتخذت أي خطوات نحو الاستقلال الرسمي.

ووصفت بكين قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».