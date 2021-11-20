شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والبحرين يبحثان تفعيل مذكرة «المشاورات السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أمس الجمعة، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية.

ووفقا لـ«بنا» اجتمع د. الزياني، مع معالي د. حسين، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وتم خلال الاجتماع، بحث مسار العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، وسبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون الخارجية، وأحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بالوزارة.