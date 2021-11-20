عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير من حالة الطقس في مصر: أمطار ورعد وبرق

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

تشهد مصر طقسا سيئا، السبت والأحد، خصوصا في المحافظات الشمالية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وقال مدير مركز التنبؤات الجوية في الهيئة محمود شاهين، في مداخلة هاتفية بالبرنامج التلفزيوني "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن حالة عدم الاستقرار بدأت مساء الجمعة وتصل ذروتها السبت، ثم تقل حدتها يوم الأحد.

وأشار إلى تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، وتمتد الأمطار لتصل إلى كفر الشيخ، السلوم، البحيرة، دمياط، ثم ستصل إلى القاهرة الكبرى مساء السبت ولكنها ستكون أمطارا خفيفة.

ونصح شاهين المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار.

بدورها، ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نسبياً خلال فترة الصباح، وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

من جانبها قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال فترة الطقس السيئ سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، وفي محافظات الوجه البحري تشهد أمطارا غزيرة، والقاهرة الكبرى أمطارا خفيفة، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية بالبرنامج التلفزيوني "مصر تستطيع" على قناة "DMC" أن هناك نشاطا في حركة الرياح يصاحبه سحب رعدية في عدد من المحافظات الساحلية.

وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تعد أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، إذ تنخفض درجات الحرارة علي جميع الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يوم الأحد المقبل.