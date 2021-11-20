عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحته جيدة.. رسالة طمأنة من طبيب البيت الأبيض بشأن بايدن

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد طبيب البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتمتع بـ"صحة جيدة" وقادر على ممارسة مهامه الرئاسية.



وكان البيت الأبيض أعلن، مساء الجمعة، أن الرئيس جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، عبر تويتر، أن الرئيس الأمريكي الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه، وكان في حال جيدة واستأنف مهماته في تلك اللحظة".

ولفتت ساكي إلى أن بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.

وتحدث البيت الأبيض في وقت سابق عن أن بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته هاريس لـ"ساعة" بشكل مؤقت، الجمعة.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، تم إرسالهما في وقت صباح الجمعة، وتسلم بايدن صلاحياته مجددا في وقت لاحق.

وتلقى بايدن، الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، اللقاح المضاد لكورونا بالكامل وكانت جرعته الثالثة نهاية سبتمبر/أيلول.

وبايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.