​​"المقاولون العرب": تدريب لطلاب تشاد في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب الدكتور حسن تشوناي، سفير دولة تشاد بالقاهرة وأعضاء السفارة وعدد من طلاب تشاد الدارسين بالجامعات المصرية، حيث أقيم حفل تكريم الطلاب التشاديين الذين اجتازوا التدريب العملي داخل الإدارات المختلفة بالشركة وبالمركز الطبي الخاص بها، وشمل التدريب طلبة كليات الطب والهندسة والتجارة والحقوق والزراعة والشريعة والقانون والتمريض.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بلقاء العائلة، متمنيًا أن يكون التدريب شهد تحقيق الاستفادة المرجوة منه وتمكن الطلاب من اكتساب الخبرة اللازمة.

وأشار إلى أن المقاولون العرب تعمل بالسوق التشادى من أكثر من عشرون عاما سعت خلالها إلى المساهمة الجادة والفعالة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مجال الانشاءات والبنية التحتية وعملت على نقل الخبرات للأشقاء حيث يعد ذلك هدفا تسعى لتحقيقه فى كافة الدول التى تعمل بها بقارتنا الأفريقية، مؤكداً على أن المقاولون العرب تعمل بجودة وتنافسية عالية من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المختلفة بجمهورية تشاد تعزيزاً للتعاون المنشود الذى تسعى إليه القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين وذكر المهندس فاروق أن المقاولون العرب قد حظت بالثقة من القيادة التشادية ،ونالت وسام فارس عام 2016 .

وتوجه الدكتورحسن تشوناي إليمى سفير تشاد بالقاهرة بالشكر إلى شركة المقاولون العرب على دورها فى تنفيذ مشروعات التنمية و البنية التحتية بتشاد كما أثنى على تجربة التدريب ونقل الخبرة لطلاب تشاد، وأشاد بالعلاقات القوية والتاريخية بين مصر و تشاد.

حضر الاحتفال الدكتور محمد يوسف والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة الشركة والدكتور مصطفى محمود العضو المنتدب للمركز الطبي المقاولون العرب و الأستاذة عائشة محمد الملحق الثقافي بسفارة تشاد والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.​