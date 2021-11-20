"الزراعة": حزمة برامج خدمية متنوعة ضمن تطوير قناة "مصر الزراعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- أحمد مسعد:

تطلق قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من البرامج الجديدة والمتنوعة، على شاشتها خلال الشهر الجاري، ضمن خطة التطوير الشاملة والتي تشهدها القناه في الوقت الحالي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والمشرف على القناه، إن خطة التطوير الشاملة، تأتي في سبيل تعميق دور القناه، ببرامج خدمية متنوعة، تصل إلى أكبر عدد من المزارعين، في كافة قرى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الدور الإرشادي الذي تقدمه، لنشر التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الوعي لدى المزارع والمربي.

وأشار عزوز إلى أنه بداية من الثلاثاء المقبل، سيتم إطلاق أولى حلقات البرنامج الديني الجديد "ساعة فقهية" للدكتور مجدي عاشور في تمام الساعة الرابعة مساء، والذي من المقرر أن يكون منبرًا للتواصل والتفاعل السريع مع المشاهدين.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ضمن البرامج الجديدة أيضًا التي تطلقها القناه، برنامج "البرنامج الاقتصادي"، والمقرر بداية إطلاقه الخميس الأول من ديسمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء لمدة ساعتين، حيث يناقش القضايا الاقتصادية المتنوعة، ومتابعة أسواق المال والأعمال، فضلًا عن عرض تجارب النماذج الاقتصادية الناجحة، وأصحاب الافكار الإبداعية فى عالم المال والأعمال.

ومن المقرر أن تشمل فقرات البرنامج الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى، إلقاء الضوء على المشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة سواء في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات الأخرى، وتقديم خدمات متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الخبراء والمتخصصين عن طريق فقراته المتنوعة وكذلك خدمات وخبرات شاملة في شتى المجالات لكل المقبلين على إنشاء المشروعات المختلفة.

ومن جهته قال فتح الله، إن خطة تطوير القناة، وبرامجها الجديدة الخدمية المتنوعة تشمل أيضًا برنامج طبي، تم إطلاقه باسم "كونسلتو"، يقدمه الدكتور وليد البوشي نائب مدير قصر العيني الفرنساوي، وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والعربية لجراحة المسالك، حيث يتم من خلاله استضافة نخبة من الأساتذة في كليات الطب بالجامعات المختلفة، لتقديم الاستشارات الطبية للمشاهدين، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها، ضمن الخدمات التي تقدمها القناة لمشاهديها، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لعملية التطوير الشاملة التي يشهدها برنامج الـ"توك شو" المسائي، وتنويع فقراته، لمناقشة كافة القضايا التي تشغل الرأي العام، لزيادة وعي المزارعين، بالإضافة إلى الفقرة الزراعية التي يقدمها البرنامج.

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