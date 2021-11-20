كم من الوقت ظلّت نائبة بايدن في منصب الرئيس؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

بعدما خضع الرئيس الأميركي جو بايدن لفحص طبي روتيني، ظلت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في منصبه لمدة ساعة و25 دقيقة فقط.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرسائل الرسمية إلى الكونغرس لإعلان النقل الموقت للسلطة أرسلت في الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، وتابع أن بايدن استأنف مهامه الساعة 16:35 غرينتش.

وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي: “كان هذا اليوم فصلا آخر في ذلك التاريخ بالنسبة للعديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد”، في إشارة منها إلى دور كامالا هاريس الرائد.

ويعتبر جو بايدن أكبر شخص سناً يتولى منصب رئيس أمريكا، وتم فحصه طبياً داخل مركز والتر ريد الطبي، عشية عيد ميلاده الـ79.

ولأن بايدن كان يخضع للتخدير أثناء تنظير القولون، فقد اضطر إلى تسليم السلطة بموجب الدستور، ووضع كامالا هاريس (57 عاماً) في منصبه بصورة مؤقتة.

ويأتي تعيين بايدن لنائبته في منصبه بصورة مؤقتة بعد ظهور تقارير تشير إلى شعورها بتهميش دورها، وأنها “مقيدة لما يمكن أن تفعله من الناحية السياسية”.