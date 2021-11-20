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بايدن يغادر المستشفى.. والفحوص “ممتازة”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

جو بايدن

غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مركز والتر ريد الطبي العسكري، اليوم الجمعة، بعد إجرائه فحصاً ‏طبياً روتينياً.‏

وصرح بايدن للصحفيين أن فحصه الطبي “رائع”، وذلك قبل أن يعود إلى البيت الأبيض بمروحية، بحسب وكالة أنباء “فرانس برس”.

ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن نتائج الفحص البدني في وقت لاحق اليوم.
في وقت سابق من اليوم الجمعة، أصبحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، هي أول امرأة تتولى السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة، أثناء خضوع بايدن لفحص القولون الروتيني تحت التخدير كجزء من فحصه.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع قادة من أفريقيا في عام 2022، سيركز على بناء شراكات وتحالفات عالمية.

وأشار إلى أن القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا ستكون “بمثابة فرصة للتعاون مع النظراء الأفارقة في المجالات الرئيسية التي تحددها الولايات المتحدة وأفريقيا على أنها بالغة الأهمية لمستقبل القارة ومجتمعنا العالمي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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