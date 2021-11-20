بالصورة: قتلى وجرحى جراء انفجار بسوق شعبي في الصومال

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة عن وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في سوق شعبي ما أدى إلى مقتل 7 قتلى على الأقل.

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في بلدة برادلي بمحافظة باي جنوبي الصومال، حسب مصادر في الشرطة.

ونقلت منصة “العين الإخبارية” عن مصدر أمني أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة زرعت في السوق، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى و12 جريحاً وقف الأرقام الأولية.

وقالت المنصة إن حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي، وزعمت مقتل وإصابة جنود حكوميين فيه، حسب مواقع إخبارية محسوبة على الحركة.