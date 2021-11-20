ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2021 10:51 مساءً

ارتفعت أعداد منصات التنقيب عن النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة، للأسبوع الرابع على التوالي، تزامناً مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الجمعة، إن عدد المنصات ارتفع بمقدار 7 منصات إلى 563 على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما نقلت “رويترز”.

سجل المؤشر بذلك أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2020، عندما انهارت أسعار النفط بشكل دراماتيكي تزامنا مع القيود الوبائية حول العالم. تأتي الزيادة الآن بعدما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ووسط دعوات تقودها واشنطن لزيادة الإنتاج من أجل تهدئة الأسعار.

وتفصيلا، أظهرت البيانات زيادة عدد منصات النفط الأمريكية العاملة بمقدار 7 منصات سبعة إلى 461، هذا الأسبوع، في حين استقر عدد منصات الغاز عند 102 منصة.