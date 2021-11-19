شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس.. رئيسة بالإنابة لأمريكا لمدة ساعة ونصف والان نبدء بالتفاصيل
وحصلت هاريس على لقب "الرئيس بالإنابة" لمدة ساعة و 25 دقيقة بموجب القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي تم التصديق عليه في عام .1967 ولم يتم العمل بهذه الفقرة رسميا سوى مرتين فقط من قبل ، عندما أجرى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عملية منظار للقولون.
وقالت بلومبرج إن هناك امرأة أخرى حصلت على منصب الرئيس بالإنابة ألا وهي إيديث زوجة الرئيس وودرو ويلسون ، التي تولت السلطة التنفيذية بعد تعرض زوجها لسكتة دماغية في عام .1919
وخضع بايدن للعملية صباح اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 79 . وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن الرئيس تحدث مع هاريس في الساعة 11:35 صباحا، واستأنف صلاحياته في ذلك الوقت.