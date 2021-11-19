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داعش يختطف رعاة أغنام في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 3 من رعاة الأغنام في محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين أقدموا على خطف ٣ من رعاة الاغنام في منطقة الطبعات ضمن مقتربات الرطبة واقتيادهم الى جهة مجهولة".

وأضاف، أن "الخاطفين يعتقد انتماءهم لتنظيم داعش"، مبيناً أن "قوة امنية تشن حملة تفتيش في محاولة للعثور على المخطوفين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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